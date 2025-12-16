В ВМФ России анонсировали закладку двух подлодок проекта «Лада»

ВМФ России: две подлодки проекта 677 «Лада» заложат в начале 2026 года

В начале 2026 года планируется закладка двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада». Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России, адмирал флота, Герой РФ Александр Моисеев после церемонии подъема флага на подлодке «Великие Луки» в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Уже заключены контракты в рамках действующего гособоронзаказа — еще два [корабля проекта «Лада»]. И, думаю, в ближайшее время, в начале следующего года мы будем участниками закладки этих кораблей», — сказал главком ВМФ России.

Подводные лодки проекта «Лада» отличаются низким уровнем шумности. Они способны погружаться на глубину около 300 метров, а также развивать скорость в 21 узел. Длина этих подлодок составляет 66,8 метра, а ширина — 7,1 метра. Экипаж субмарин включает 35 человек.

Несколькими часами ранее Объединенная судостроительная корпорация передала ВМФ России большую дизель-электрическую подлодку «Великие Луки» проекта 677 «Лада». Торжественная церемония поднятия Андреевского флага состоялась на Адмиралтейских верфях.

Ранее атомную подлодку «Хабаровск» спустили на воду.