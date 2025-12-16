На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр финансов США высказался о кандидатах на пост главы Федрезерва

Бессент: выбор из кандидатов на пост главы ФРС США будет сделан в январе
true
true
true
close
Hasnoor Hussain/Reuters

Глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент рассказал о претендентах на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны. Его слова передает Reuters.

По словам Бессента, оба претендента на пост главы ФРС — бывший управляющий организации Кевин Уорш и экономический советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт — обладают необходимой квалификацией для того, чтобы руководить регулятором. Он добавил, что окончательный выбор будет сделан в январе.

В конце августа стало известно о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает 11 кандидатур на пост председателя ФРС. Среди потенциальных претендентов называются главный рыночный стратег Jefferies Дэвид Зервос, бывший член Совета управляющих Федеральной резервной системы Ларри Линдси и исполнительный директор по активам с фиксированным доходом в BlackRock Рик Ридер.

До этого Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения текущего главы ФРС Джерома Пауэлла на фоне отказа Федрезерва снижать базовую процентную ставку. По мнению американского лидера, из-за этого страна теряет сотни миллиардов долларов.

Ранее в США назвали фаворита Трампа на пост главы ФРС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами