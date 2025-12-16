Министр финансов США высказался о кандидатах на пост главы Федрезерва

Бессент: выбор из кандидатов на пост главы ФРС США будет сделан в январе

Глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент рассказал о претендентах на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны. Его слова передает Reuters.

По словам Бессента, оба претендента на пост главы ФРС — бывший управляющий организации Кевин Уорш и экономический советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт — обладают необходимой квалификацией для того, чтобы руководить регулятором. Он добавил, что окончательный выбор будет сделан в январе.

В конце августа стало известно о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает 11 кандидатур на пост председателя ФРС. Среди потенциальных претендентов называются главный рыночный стратег Jefferies Дэвид Зервос, бывший член Совета управляющих Федеральной резервной системы Ларри Линдси и исполнительный директор по активам с фиксированным доходом в BlackRock Рик Ридер.

До этого Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения текущего главы ФРС Джерома Пауэлла на фоне отказа Федрезерва снижать базовую процентную ставку. По мнению американского лидера, из-за этого страна теряет сотни миллиардов долларов.

Ранее в США назвали фаворита Трампа на пост главы ФРС.