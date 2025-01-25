Откачка мазута из танкера «Волгонефть-239» полностью завершена

Откачка мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в Керченском проливе, полностью завершена. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ со ссылкой на вице-премьера Виталия Савельева.

«Специалисты Морспасслужбы Минтранса раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у мыса Панагия 15 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в период с 19 по 25 января из танкера в битумовозы было откачано почти 1488 тонн мазута, после чего он был перегружен в 20 железнодорожных цистерн.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. Затем мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

23 января министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что Росприроднадзор планирует в течение примерно трех месяцев рассчитать ущерб, нанесенный природе в результате разлива мазута. Глава ведомства подчеркнул, что после этого итоговый счет будет выставлен в суде виновникам загрязнения.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае придумали устройство для деликатной очистки песка от фракций мазута.