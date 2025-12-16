На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Грузии высказались о нормализации отношений с Россией

Парламентарий Папуашвили: Грузия выступает за нормализацию отношений с Россией
true
true
true
close
РИА Новости

Грузия выступает за нормализацию отношений с Россией, но при одном условии. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Конечно, мы сторонники нормализации (отношений с Россией), а предусловием этого является признание Россией территориальной целостности Грузии», — сказал парламентарий.

По его словам, «Россия хорошо знает об этом».

Издание напоминает, что Грузия обвиняет РФ в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

16 декабря директор Четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин сообщил, что Россия всерьез настроена нормализовать отношения с Грузией и надеется, что Тбилиси не станет «разменной монетой» в «антироссийских играх».

Он подчеркнул, что Москва стремится «к стабильным отношениям» с Грузией, так как Тбилиси «демонстрирует здоровый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешних делах». Например, республика не стала принимать санкции или открывать «второй фронт» против РФ, отметил Калугин.

Ранее в Грузии назвали «безответственными» европейских политиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами