Парламентарий Папуашвили: Грузия выступает за нормализацию отношений с Россией

Грузия выступает за нормализацию отношений с Россией, но при одном условии. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Конечно, мы сторонники нормализации (отношений с Россией), а предусловием этого является признание Россией территориальной целостности Грузии», — сказал парламентарий.

По его словам, «Россия хорошо знает об этом».

Издание напоминает, что Грузия обвиняет РФ в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

16 декабря директор Четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин сообщил, что Россия всерьез настроена нормализовать отношения с Грузией и надеется, что Тбилиси не станет «разменной монетой» в «антироссийских играх».

Он подчеркнул, что Москва стремится «к стабильным отношениям» с Грузией, так как Тбилиси «демонстрирует здоровый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешних делах». Например, республика не стала принимать санкции или открывать «второй фронт» против РФ, отметил Калугин.

