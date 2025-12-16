На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Омбудсмен заявила, что Украина не собирается забирать из Курска своих граждан

Москалькова: Киев не дает понимания, когда заберет шестерых спасенных украинцев
Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что шесть граждан Украины, вывезенных российскими военными из зоны боевых действий, находятся в Курске, и Киев не дает понимания о готовности их забрать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Шесть человек находятся в Курске, вывезенные из зоны боевых действий российскими военными, желающие вернуться в свои семьи к своим родным и близким. Но до сих пор мы не получили четкого понимания, когда их готова забрать украинская сторона», — сказала омбудсмен.

11 декабря Москалькова рассказала агентству ТАСС, что военные Вооруженных сил РФ вывели шесть украинских граждан из зоны боевых действий в Сумской области, но теперь их не принимает Киев. Омбудсмен уточнила, что российская сторона не препятствует возвращению украинцев домой.

10 ноября Москалькова сообщала, что в Сумской области Украины находятся 12 жителей Курской области, Москва ведет диалог с Киевом по их возвращению. Она добавила, что ее аппарат находится на связи с Международным комитетом Красного Креста, представители которого обеспечивают находящихся в Сумах российских граждан необходимыми медикаментами и одеждой.

Ранее Москалькова объяснила важность для пленных российских военных посылок из дома.

