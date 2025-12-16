Адвокат Лурье не сдержала слез после оглашения решения Верховного суда

Адвокат Полины Лурье прокомментировала решение Верховного суда России, вынесенное в пользу покупательницы квартиры Ларисы Долиной, после оглашения вердикта по делу о квартире юрист не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Юрист отметила, что до последнего момента верила в победу, несмотря на трудности и нервы, сопровождавшие долгий процесс.

«Нам было трудно. Это было долго, нервно, но мы верили в то, что неправильные решения были вынесены. Правосудие в России есть, спасибо за это Верховному суду. Теперь у Полины есть дом», — заявила адвокат.

В ближайшее время будет рассмотрен иск о принудительном выселении Ларисы Долиной из спорной квартиры. Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Ранее трансляция заседания по делу о квартире Долиной стала самой просматриваемой в истории Верховного суда.