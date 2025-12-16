В Петербурге пьяный мужчина учинил ссору с подростком и избил его пистолетом по голове

В Петербурге 37-летнего мужчину задержали за избиение подростка пистолетом. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел днем 15 декабря у подъезда одного из домов на улице Веры Слуцкой в Колпино. Предварительно, пьяный мужчина устроил ссору с незнакомым подростком, а затем направил на несовершеннолетнего пневматический пистолет и приказал ему лечь. Затем он схватил юношу за одежду, повалил на землю и не менее двух раз ударил оружием по голове.

Правоохранители задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мурманского подростка отправили за решетку за избиение 72-летнего пенсионера.