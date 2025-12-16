На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге пьяный мужчина учинил ссору с подростком и избил его пистолетом по голове

В Петербурге пьяный мужчина избил подростка пистолетом по голове
true
true
true
close
Shutterstock

В Петербурге 37-летнего мужчину задержали за избиение подростка пистолетом. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел днем 15 декабря у подъезда одного из домов на улице Веры Слуцкой в Колпино. Предварительно, пьяный мужчина устроил ссору с незнакомым подростком, а затем направил на несовершеннолетнего пневматический пистолет и приказал ему лечь. Затем он схватил юношу за одежду, повалил на землю и не менее двух раз ударил оружием по голове.

Правоохранители задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мурманского подростка отправили за решетку за избиение 72-летнего пенсионера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами