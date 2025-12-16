Бывшего украинского пограничника осудили на 22 года по делу о подготовке теракта в ДНР

Экс-пограничник с Украины осужден на 22 года по делу о подготовке теракта в ДНР

Южный окружной военный суд приговорил экс-сотрудника пограничной службы Украины Дениса Сторожука, который обвиняется в участии в террористической организации под руководством Главного управления разведки Минобороны Украины и покушении на теракт, к 22 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Сообщницу Сторожука Валентину Заярную осудили на 12 лет.

По данным суда, мужчина, состоя в должности начальника оперативно-разыскного отдела Донецкого пограничного отряда государственной погранслужбы Украины, участвовал в боестолкновениях с Вооруженными силами РФ. Далее Сторожук связался с представителем ГУР МО Украины, предложившем ему совершить террористический акт.

«В соответствии с приговором суда Сторожуку Д. И. назначено 22 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тыс. рублей.», — сказал источник агентства.

Заярную приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

Ранее суд вынес приговор украинским агентам за шпионаж на границе с Литвой.