США закрыли канал миграции украинцев на свою территорию

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа закрыла программу Uniting for Ukraine, помогавшую ряду украинцев переезжать в Штаты при наличии спонсора. Об этом сообщает газета The New York Times.

Согласно электронной переписке, разосланной в четверг руководителем Службы гражданства и иммиграции США, сотрудникам ведомства предписано прекратить окончательное рассмотрение заявлений по программе Uniting for Ukraine и некоторым другим. Уточняется, что программы были приостановлены для того, чтобы проверить законность их возможного полного прекращения.

Uniting for Ukraine, действующая с 2022 года, помогла переехать в США до 150 тыс. граждан Украины.

До этого Государственный департамент США приостановил финансирование большинства программ иностранной помощи на 90 дней, включая проекты на Украине.

Ранее США заморозили проекты поддержки Украины.