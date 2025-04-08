В Госдуме предложили отменить повышение платы за электроэнергию на фоне действия дифференцированных тарифов. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что по решению правительства тарифы на электроэнергию с 1 июля этого года вырастут на 12,6%.

«Призываю кабмин отменить июльское повышение. Хотя бы для тех регионов, где дифтарифы уже привели к росту платежей», — сказал депутат, отметив, что введение дифтарифов в первую очередь коснулось регионов с низкой газификацией.

По его словам, в настоящее время в регионах делают перерасчеты, однако граждане жалуются, что даже с учетом корректировок их платежи за электроэнергию выросли не менее чем в два раза.

Программное предложение СРЗП — «заморозить» тарифы на ЖКУ и провести масштабный аудит в этой отрасли, добавил Миронов.

В марте инвестор и финансист Иван Орлов сообщал, что в июле будут проиндексированы тарифы на водоснабжение, отопление, вывоз мусора, электроэнергия и другие услуги. В среднем платить россияне будут на 12% больше, чем до этого.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить до 5 тысяч рублей на оплате ЖКУ.