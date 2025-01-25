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США заморозили проекты поддержки Украины

Reuters: США заморозили проекты, направленные на поддержку Украины
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Emily Elconin/Reuters

Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты, направленные на поддержку Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированный источник.

«Офицерам [USAID], ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например, экстренная помощь матерям и вакцинация детей, добавил он.

Незадолго до этого сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио поручил незамедлительно приостановить финансирование почти всех программ зарубежной помощи сроком на 90 дней. По данным Politico, приостановка, вероятно, направлена ​​на прекращение помощи ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань.

21 января издание Los Angeles Times писало, что президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому для Украины и других стран на 90 дней приостановят поставки помощи. По данным издания, точный объем помощи, на который повлияет указ, неизвестен. В документе говорится, что «индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам», а также помогают в дестабилизации мира из-за продвижения идей, которые противоположны гармоничным отношениям между странами.

Ранее в Еврокомиссии оценили, есть ли деньги на помощь Украине.

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