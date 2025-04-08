В Соцфонде перечислили условия для назначения страховой пенсии

Соцфонд: для назначения пенсии необходимо 15 лет стажа и 30 коэффициентов

Социальный фонд России назвал основные условия для назначения страховой пенсии по старости. Для получения пенсии необходимо выполнение трех ключевых требований, сообщает РИА Новости.

Первое условие — достижение пенсионного возраста: 64 года и старше для мужчин и 59 лет и старше для женщин.

Второе условие касается необходимого страхового стажа, который должен составлять не менее 15 лет.

Наконец, третье условие предполагает наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Также в ведомстве напомнили о текущей стоимости пенсионного коэффициента (145,69 рубля в 2025 году) и размере фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (8907,70 рубля в 2025 году).

До этого опрос показал, что почти половина — 45% — опрошенных россиян в возрасте старше 50 лет не планируют отдыхать после достижения пенсионного возраста. Чаще всего об этом говорят мужчины (49%), чуть реже — женщины (39%). При этом 5% хотят попробовать себя в новой профессии.

Ранее в Госдуме рассказали о размере индексации пенсий в 2026 году.