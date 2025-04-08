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ТАСС: военные ВСУ признались, что не хотят воевать

ТАСС: жительница Суджи рассказала о нежелании бойцов ВСУ воевать
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Пенсионерка из Суджи Курской области Любовь Евдокимовна рассказала о столкновении с украинскими военнослужащими, вторгшимися на территорию России. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, группа из примерно пятнадцати бойцов Вооруженных сил Украины подъехала к ее дому на бронетранспортере. В ходе непродолжительного разговора, по словам женщины, украинские солдаты признали нежелание участвовать в боевых действиях.

«Я их спросила: «Зачем вы пришли? С бабушкой воевать, что ли?». Они ответили, что и сами не хотят воевать, что им очень хочется домой», — цитирует Любовь Евдокимовну агентство.

До этого жительница освобожденной курской Суджи Анна Богунова рассказала о признаниях украинских солдат: «Они сказали — мы не виноваты, нас послали, а один говорит: «Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь».

Суджа была освобождена в марте 2025 года. Она находилась под оккупацией ВСУ в течение семи месяцев. Украинские войска вторглись в российский регион в августе 2024 года.

Ранее в сети появилось видео с жителем Суджи, хвалившим украинских и российских военных.

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