США приостановили помощь иностранным государствам. Украине тоже

Госдепартамент приостановил большую часть программ иностранной помощи на 90 дней, ссылаясь на один из первых указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом. В соответствии с новым руководством госсекретаря Марко Рубио, заморозка затронет и Украину, а из распоряжения исключены лишь программы военного финансирования Израиля и Египта.
«Заморозка этих международных инвестиций заставит наших международных партнеров искать других партнеров по финансированию — вероятных конкурентов и противников США — чтобы заполнить эту дыру и вытеснить влияние Соединенных Штатов, чем дольше будет продолжаться это незаконное изъятие средств», — сказал Reuters источник, знакомый с ходом обсуждений в конгрессе.
«Это спровоцированный хаос, — заявил бывший высокопоставленный сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID), пожелавший остаться неназванным. — Организациям придется прекратить всю деятельность, включая все жизненно важные медицинские услуги, услуги по ВИЧ/СПИДу, питанию, охране здоровья матери и ребенка, всю сельскохозяйственную работу, всю поддержку организаций гражданского общества, образование».
Исключения для Израиля и Египта
Распоряжение, вступившее в силу немедленно с момента подписания 24 января, затрагивает все существующие иностранные гранты и программы, включая проекты в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства и поддержки гражданского общества.
Исключение сделано для экстренной продовольственной помощи и административных расходов, связанных с иностранным военным финансированием Израиля и Египта. Израиль ежегодно получает около $3,3 млрд, а Египет — $1,3 млрд на военные нужды. В то же время помощь другим союзникам, таким как Украина, Тайвань и Иордания, оказалась под вопросом.
Шок для чиновников Госдепа
Приказ, «который шокировал чиновников Госдепартамента», по-видимому, касается финансирования и военной помощи Украине, пишет Politico. Руководство Рубио, направленное всем дипломатическим и консульским представительствам, требует от сотрудников Госдепа выдавать «приказы о прекращении работы» почти по всем «существующим наградам за иностранную помощь».
Украина оказалась в числе наиболее пострадавших от новых решений властей США.
Согласно служебным запискам, с которыми ознакомились Reuters и Politico, проекты на Украине уже заморожены.
Это касается поддержки школ, программ вакцинации и экстренной медицинской помощи. Заморозка затронула программы по охране здоровья матери и ребенка. Программы USAID, направленные на борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов, также приостановлены. Ранее выделенные средства, которые планировалось направить на развитие инфраструктуры и модернизацию системы здравоохранения, остаются недоступными.
Политические мотивы
Администрация Трампа объясняет меры по заморозке иностранной помощи необходимостью проверки эффективности программ и их соответствия внешнеполитическим целям США. Рубио получил полномочия принимать решения о продолжении или прекращении финансирования после 90-дневного анализа.
Госдеп в течение 85 дней подготовит отчет, который будет сопровождать рекомендации Рубио Трампу о том, какие программы иностранной помощи следует продолжить, а какие прекратить.
В меморандуме Госдепа подчеркивается, что «решения о продолжении, изменении или прекращении программ будут приниматься» после проверки. Однако дальнейшая судьба большинства проектов остается неопределенной.