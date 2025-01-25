США приостановили помощь иностранным государствам. Украине тоже

Госдепартамент США приостановил финансирование большинства программ иностранной помощи на 90 дней, включая проекты на Украине. Исключение сделано только для военного финансирования Израиля и Египта. Американские власти объясняют свое решение необходимостью пересмотра внешнеполитических приоритетов Вашингтона.

Госдепартамент приостановил большую часть программ иностранной помощи на 90 дней, ссылаясь на один из первых указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом. В соответствии с новым руководством госсекретаря Марко Рубио, заморозка затронет и Украину, а из распоряжения исключены лишь программы военного финансирования Израиля и Египта.

«Заморозка этих международных инвестиций заставит наших международных партнеров искать других партнеров по финансированию — вероятных конкурентов и противников США — чтобы заполнить эту дыру и вытеснить влияние Соединенных Штатов, чем дольше будет продолжаться это незаконное изъятие средств», — сказал Reuters источник, знакомый с ходом обсуждений в конгрессе.

«Это спровоцированный хаос, — заявил бывший высокопоставленный сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID), пожелавший остаться неназванным. — Организациям придется прекратить всю деятельность, включая все жизненно важные медицинские услуги, услуги по ВИЧ/СПИДу, питанию, охране здоровья матери и ребенка, всю сельскохозяйственную работу, всю поддержку организаций гражданского общества, образование».

Исключения для Израиля и Египта

Распоряжение, вступившее в силу немедленно с момента подписания 24 января, затрагивает все существующие иностранные гранты и программы, включая проекты в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства и поддержки гражданского общества.

Исключение сделано для экстренной продовольственной помощи и административных расходов, связанных с иностранным военным финансированием Израиля и Египта. Израиль ежегодно получает около $3,3 млрд, а Египет — $1,3 млрд на военные нужды. В то же время помощь другим союзникам, таким как Украина, Тайвань и Иордания, оказалась под вопросом.

Шок для чиновников Госдепа

Приказ, «который шокировал чиновников Госдепартамента», по-видимому, касается финансирования и военной помощи Украине, пишет Politico. Руководство Рубио, направленное всем дипломатическим и консульским представительствам, требует от сотрудников Госдепа выдавать «приказы о прекращении работы» почти по всем «существующим наградам за иностранную помощь».

Украина оказалась в числе наиболее пострадавших от новых решений властей США.

Согласно служебным запискам, с которыми ознакомились Reuters и Politico, проекты на Украине уже заморожены.

Это касается поддержки школ, программ вакцинации и экстренной медицинской помощи. Заморозка затронула программы по охране здоровья матери и ребенка. Программы USAID, направленные на борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов, также приостановлены. Ранее выделенные средства, которые планировалось направить на развитие инфраструктуры и модернизацию системы здравоохранения, остаются недоступными.

Политические мотивы

Администрация Трампа объясняет меры по заморозке иностранной помощи необходимостью проверки эффективности программ и их соответствия внешнеполитическим целям США. Рубио получил полномочия принимать решения о продолжении или прекращении финансирования после 90-дневного анализа.

Госдеп в течение 85 дней подготовит отчет, который будет сопровождать рекомендации Рубио Трампу о том, какие программы иностранной помощи следует продолжить, а какие прекратить.

В меморандуме Госдепа подчеркивается, что «решения о продолжении, изменении или прекращении программ будут приниматься» после проверки. Однако дальнейшая судьба большинства проектов остается неопределенной.