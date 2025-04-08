Baza сообщила о звуках стрельбы после потасовки дворников в одном из ЖК Москвы

Стычка между дворниками в одном из престижных жилищных комплексов Москвы привела к стрельбе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Очевидцы утверждают, что дворники ЖК «Level Причальный» спровоцировали драку, после чего произошла стрельба. По имеющейся неуточненной информации, был ранен один из дворников. Другие дворники оттащили его на парковку.

В свою очередь, в пресс-службе Level Group заявили, что никто не стрелял, а местные жители приняли за стрельбу звуки ударов по машине. По версии пресс-службы, произошел конфликт между водителем автомобиля и пешеходом, в который оперативно вмешалась охрана ЖК.

15 февраля сообщалось, что пьяный мужчина жестоко избил дворника и бросил его в подъезде.

В мае дворник получил удар ножом в висок во время драки с коллегой на овощебазе в Санкт-Петербурге.

Ранее в Петербурге сосед ударил мужчину ножом за замечание о курении в подъезде.