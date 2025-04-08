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Более трети россиян боятся торговых войн из-за импортных пошлин США

Более трети опрошенных россиян ожидают торговые войны из-за импортных пошлин США
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Mark Schiefelbein/AP

Более трети (36%) россиян отнеслись с опасением к введению США новых пошлин на товары из 185 стран, ожидая роста цен и торговых войн. 38% опрошенных отнеслись к решению Штатов положительно, считая, что каждая страна имеет право защищать свой рынок. А 16% полагают, что это никак не повлияет на ситуацию в мире, и 10% затруднились с ответом. Таковы результаты опроса, проведенного изданием «Финансы Mail», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Большинство опрошенных россиян (64%) внимательно следили за новостью, 34% что-то слышали о них, но не знают подробностей, и только 1% впервые узнали об этом.

На вопрос о реакции других стран на пошлины США 56% ответили, что каждая страна будет действовать в своих интересах. 19% считают, что последуют ответные пошлины, еще 19% — что страны попробуют договориться и снизить пошлины. 3% уверены, что никто не будет предпринимать какие-либо меры, 2% не смогли ответить, а 1% написали свои варианты, где большинство выразило «безразличную позицию к реакции других стран».

Что касается последствий введения пошлин, 35% считают, что обострятся торговые конфликты, и 32% ожидают усиления экономической нестабильности в мире.
10% считают, что США смогут укрепить свои экономические позиции. Еще 9% уверены, что ВВП крупных стран будет сокращаться из-за снижения промпроизводства, 6% не ожидают серьезных последствий. Укрепления доллара к остальным валютам ждут 2%. Свой ответ дали 1%, где часто упоминали «ослабление доллара» и «безразличное отношение к ситуации».

На вопрос о том, могут ли введенные США пошлины повлиять на Россию, несмотря на то что она не попала в список стран, большинство (59%) предполагают косвенное влияние из-за изменений в мировой торговле и ценах. 18% считают, что Россия выиграет, так как сможет продавать больше своих товаров другим странам. Столько же полагают, что на Россию это никак не повлияет, и 6% затруднились с ответом.

Опрос проводился 3-4 апреля. В нем приняли участие свыше 12 тыс. человек из более чем 50 регионов России.

Ранее финансист оценила ответ Китая на пошлины США.

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