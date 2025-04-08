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Минфин предложил усилить контроль за выделением бюджетных средств

Минфин намерен расширить контроль над получателями бюджетных средств
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Роман Галкин/РИА «Новости»

Министерство финансов разработало проект поправок в Бюджетный кодекс РФ, который предполагает существенное расширение контроля за использованием бюджетных средств. Об этом сообщают «Ведомости».

Как следует из документа, мониторинг охватит всех участников системы казначейских платежей, включая юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, выступающих поставщиками товаров, работ и услуг. Информация о его одобрении на правительственной комиссии по законопроектной деятельности подтверждена источником, близким к комиссии.

В настоящее время мониторинг в рамках системы казначейских платежей охватывает лишь организации и лиц, участвующих в казначейском сопровождении — то есть прямых получателей бюджетных средств по государственным контрактам, договорам о субсидиях и бюджетных инвестициях.

Предложенные изменения значительно расширят круг лиц, подвергаемых контролю, обеспечивая, по мнению Минфина, более эффективное использование бюджетных ресурсов.

В феврале Минфин заявил о перевыполнении в январе плана по дефициту бюджета на год.

Ранее доходы российского бюджета от продажи нефти и газа оказались меньше ожиданий.

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