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Водителей предупредили о массовой замене прав

Юрист Тишаков: льготный срок продления подлежащих замене прав истек
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Алексей Филиппов/РИА Новости

С апреля ожидается существенный рост числа граждан, желающих получить или обновить водительские удостоверения. Это связано с изменениями в законодательстве РФ, рассказал агентству «Прайм» доцент департамента права Московского государственного педагогического университета Максим Тишаков.

По его словам, 1 апреля истекает льготный трехлетний период автоматического продления действия водительских прав, подлежащих замене. Граждане, чьи права были продлены таким образом три года назад, обязаны заменить их, поскольку повторное автоматическое продление не предусмотрено.

«Стоит оговориться — речь идет именно о национальных водительских удостоверениях. За рубежом наше продление недействительно, поэтому следует заранее позаботиться о международных правах», — подчеркнул эксперт.

В связи с прогнозируемым ажиотажем Максим Тишаков рекомендует всем водителям, которым необходимо заменить водительские права в этом году, сделать это без промедления, чтобы избежать очередей и задержек.

До этого сообщалось, что срок упрощенного обмена иностранных водительских удостоверений на российские истекает в апреле, за время действия процедуры ею воспользовались 400 тыс. человек.

Ранее Путин упростил порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии.

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