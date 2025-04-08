Никас Сафронов заявил о желании написать портрет Овечкина

Художник Никас Сафронов заявил, что хочет написать портрет хоккеиста Александра Овечкина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сафронова, он давно хотел это сделать, так как спортсмен является «личностью мирового масштаба» и всегда вызывает уважение.

Художник уточнил, что сначала сделает графические наброски и покажет их хоккеисту. Если Овечкин их оценит, то Сафронов напишет для страны и «мировой истории» его портрет маслом. Художник отметил, что будет очень хорошо, если спортсмен сможет найти время для позирования в Москве или Вашингтоне.

Сафронов подчеркнул, что несмотря на проживание Овечкина за рубежом, тот никогда и нигде не произнес плохого слова о России. По словам художника, хоккеист очень дорожит тем, что он русский и тем, что ему дала наша спортивная и духовная системы. Он является частью культуры целого мирового пласта — России и представляет частицу отечественной культуры подобно Бунину, Стравинскому, Набокову.

7 апреля трое членов экипажа МКС — Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков — поздравили хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина с рекордом по голам в Национальной хоккейной лиге.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее сообщалось о том, что Александр Мостовой пишет стих в честь Овечкина.