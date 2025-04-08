Самолечение парацетамолом и ибупрофеном может разрушить печень и почки

Парацетамол и ибупрофен — популярные препараты, но многие люди принимают их без назначения врача. Это опасно, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская.

Врач отметила, что самолечение парацетамолом и ибупрофеном, особенно в высоких дозах или длительное время, может оказывать существенное негативное воздействие на почки и печень.

«Так, парацетамол (ацетаминофен) метаболизируется в печени. В обычных терапевтических дозах это происходит безопасно. Однако передозировка или длительное употребление даже в рекомендованных дозах может перегрузить печень, приводя к токсическому гепатиту (воспалению печени), некрозу (отмиранию) печеночных клеток и в тяжелых случаях — к печеночной недостаточности, требующей трансплантации печени, или даже летальному исходу», — рассказала Аршинская.

При этом нефролог подчеркнула, что наличие других заболеваний печени, алкоголизма или одновременный прием некоторых лекарств, значительно повышает риск печеночной токсичности.

«Говоря о влиянии парацетамола на печень, стоит отметить, что в обычных дозах парацетамол оказывает минимальное воздействие на почки. Однако при длительном применении высоких доз может возникнуть повреждение почек, хотя это реже, чем печеночная токсичность», — добавила специалист.

Также она рассказала о влиянии ибупрофена на организм. Этот препарат является нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП). Он может вызывать нефротоксичность (токсическое воздействие на почки) различной степени тяжести. Это может проявляться в виде: интерстициального нефрита (воспаление тканей почек); острого повреждения почек; хронической почечной недостаточности (в случае длительного применения); задержки жидкости и отеков; повышения артериального давления.

«Хотя ибупрофен в основном влияет на почки, он также может вызывать гепатотоксичность (токсическое воздействие на печень), хотя это происходит реже, чем нефротоксичность. Риск повышается при длительном применении высоких доз и наличии предсуществующих заболеваний печени», — подчеркнула Аршинская.

Кроме того, врач рассказала о совместном применении парацетамола и ибупрофена. По ее словам, это увеличивает риск побочных эффектов, особенно для печени и почек. Они могут усиливать негативное воздействие друг друга, хотя это не всегда проявляется аддитивным эффектом, и могут существовать индивидуальные особенности.

«Самолечение парацетамолом и ибупрофеном опасно. Перед применением этих препаратов, особенно длительно, необходимо проконсультироваться с врачом. Врач оценит ваше состояние, назначит правильную дозу и длительность лечения, а также учтет наличие других заболеваний и принимаемых лекарств, чтобы минимизировать риск развития побочных эффектов. Не превышайте рекомендованные дозы и внимательно читайте инструкцию по применению. При появлении каких-либо необычных симптомов, особенно со стороны печени или почек (боль в боку, изменение цвета мочи, желтуха, тошнота, рвота, необычная усталость), немедленно обратитесь к врачу», — резюмировала нефролог.

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