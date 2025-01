В Мексике выбросило на пляж «рыбу Судного дня»

На пляже города Кабо-Сан-Лукас в Мексике обнаружен сельдяной король, предвещающий катаклизмы. Об этом пишет издание Need To Know.

У рыбы отсутствовала часть хвоста. Предполагается, что ее вынесло на берег после столкновения с морским хищником. Два серфера сняли ее на видео, а после перенесли в воду с помощью своих досок.

Японцы считают, что увидеть сельдяного короля является признаком того, что скоро начнутся ураганы и землетрясения. Так как эта рыба обитает на большой глубине, то считается, что она чувствует движение тектонических плит, из-за чего выплывает на поверхность.

«Рыба Судного дня» — вид лучеперых полуглубоководных рыб, встречающийся в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. При длине 3,5 м высота туловища может составлять 25 см, а его толщина — только 5 см. Вес может достигать 250 кг.

В ноябре 2024 года рыбу обнаружили на берегу в Калифорнии, США. С 1901 года в штате была зафиксирована всего 21 рыба этого вида.

Ранее российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы.