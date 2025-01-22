Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мексике выбросило на пляж «рыбу Судного дня»

На пляже города Кабо-Сан-Лукас в Мексике обнаружили «рыбу Судного дня»

На пляже города Кабо-Сан-Лукас в Мексике обнаружен сельдяной король, предвещающий катаклизмы. Об этом пишет издание Need To Know.

У рыбы отсутствовала часть хвоста. Предполагается, что ее вынесло на берег после столкновения с морским хищником. Два серфера сняли ее на видео, а после перенесли в воду с помощью своих досок.

Японцы считают, что увидеть сельдяного короля является признаком того, что скоро начнутся ураганы и землетрясения. Так как эта рыба обитает на большой глубине, то считается, что она чувствует движение тектонических плит, из-за чего выплывает на поверхность.

«Рыба Судного дня» — вид лучеперых полуглубоководных рыб, встречающийся в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. При длине 3,5 м высота туловища может составлять 25 см, а его толщина — только 5 см. Вес может достигать 250 кг.

В ноябре 2024 года рыбу обнаружили на берегу в Калифорнии, США. С 1901 года в штате была зафиксирована всего 21 рыба этого вида.

Ранее российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами