Космонавты поздравили Овечкина с рекордом НХЛ

Российские космонавты с МКС поздравили Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

Трое членов экипажа МКС — Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков — поздравили хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина с рекордом по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

«Вы не просто преодолели рекорд Уэйна Гретцки, вы совершили настоящий космический прорыв в мире хоккея. Ваша 895-я шайба, как ракета, вывела вас на орбиту легенды», — заявили космонавты.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее сообщалось о том, что Александр Мостовой пишет стих в честь Овечкина.