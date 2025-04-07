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Бойцы ВС РФ сожгли построенные Ахметовым бункеры

Российские военные сожгли в ДНР бункеры, построенные миллиардером Ахметовым
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В ходе освобождения населенного пункта Андреевка в Донецкой народной республике российские военнослужащие обнаружили и уничтожили сеть укрепленных бункеров Вооруженных сил Украины, строительство которых финансировалось украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Об этом заявил офицер 114-й бригады 51-й армии с позывным «Харам» в интервью РИА Новости.

Военнослужащий отметил хорошую подготовленность фортификационных сооружений, указав на значительные запасы материалов и систему подземных коммуникаций, свидетельствующих о длительном периоде строительства – не менее двух лет. В одном из бункеров, по словам «Харама», были ликвидированы иностранные наемники из Португалии.

По словам офицера, бойцы РФ на подходах к Андреевке впервые столкнулись с такими бункерами. Только в этом районе их было обнаружено более десяти.

Сегодня российские войска взяли под контроль населенный пункт Катериновка в Донецкой народной республике. Также военные нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки в Харьковской области и Нового и Кировска в ДНР.

Ранее российские военные продвинулись почти на 10 километров вглубь Сумской области Украины.

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