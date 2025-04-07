Трампу не нравятся «все бомбардировки последней недели»

Россия, США и Украина близки к договоренностям по урегулированию конфликта, но американскому президенту Дональду Трампу не нравится происходящее в последнее время. Об этом Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

«Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся [к договоренностям]. Однако мне не нравятся все бомбардировки последней недели или около того. Это ужасно», — сказал американский лидер.

До этого президент США во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One рассказал, что ему хотелось бы, чтобы Россия остановила удары по Украине.

Он также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить сделку об урегулировании конфликта. По его мнению, к этому готов и российский президент Владимир Путин.

В середине марта Путин и Трамп договорились о моратории на удары по энергетической инфраструктуре на 30 дней, отказ от атак поддержала и Украина.

Ранее в Кремле прокомментировали слова главы РФПИ о переговорах РФ и США.