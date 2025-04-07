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Школьница из Петербурга поспешила заскочить в автобус и получила перелом челюсти

В Петербурге ребенку сломало дверью челюсть в автобусе
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Freepik

В Петербурге 13-летняя девочка пострадала в автобусе. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на остановке на Бассейной улице. На кадрах с места инцидента заметно, как школьница бежит к остановившемуся автобусу, но в момент, когда она заходит в салон, дверь начинает закрываться и ударяет пассажирку. Та хватается за лицо.

Девушка, следовавшая за ребенком, сразу же стала его осматривать.

После инцидента школьница обратилась в травмпункт, медики направили информацию об инциденте в полицию. Врачи диагностировали у пациентки перелом нижней челюсти.

На данный момент пострадавшая находится под присмотром медиков, ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого в Москве ребенку восстановили челюсть после аварии. В ДТП он получил оскольчатый перелом, и медики решили его прооперировать. Во время вмешательства челюсть зафиксировали титановыми пластинами.

Ранее подмосковные хирурги три часа оперировали мужчину, неудачно упавшего с высоты своего роста.

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