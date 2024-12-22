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Российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы

ВАРПЭ: Российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы одним судном
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Пресс-служба торговой сети «Перекресток»

Российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы одним судном в текущем году. Об этом РИА Новости сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Морозильному рыболовному консервному траулеру «Петр I» удалось выловить 93,5 тыс. тонн рыбы за неполный год.

«Российские рыбаки в третий раз обновили собственный мировой рекорд по вылову одним судном такого типа в течение календарного года», — отметили в ассоциации.

Предыдущим рекордом было 90 тыс. тонн рыбы — его также установил «Петр I».

Уточняется, что судно завершило промысловый сезон 20 декабря, оно было на ловле 307 дней. Общий состав двух экипажей составляет 130 человек. Зимой и весной в Охотском море и Тихом океане добывались минтай, сельдь, иваси и скумбрия, летом и осенью — иваси и скумбрия в Тихом океане.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что рыбакам позволяет удерживать лидерство возвращение сардины иваси.

«За минувшие годы вылов вырос почти в десять раз. В этом году рыбаки добыли уже 582,6 тыс. тонн иваси. Это стало наивысшим показателем за весь постсоветский период», — сказал он.

До этого награды получили члены экипажа краболова «Ангел», которые спасли Михаила Пичугина, более двух месяцев дрейфовавшего в Охотском море.

Ранее выживший в Охотском море путешественник вернулся в Бурятию.

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