Россиян призвали воздержаться от суетных дел в Крещение

В Крещение, как и в любой другой церковный праздник, стоит воздержаться от суетных дел и посетить храм. Такой совет в интервью РИАМО дал настоятель ивантеевского Смоленского храма, протоиерей Иоанн Монаршек.

«В этот день во всех храмах совершается главное — святая Евхаристия, Божественная литургия. Верующие с верой приступают к святым таинствам — телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. Также в этот день в храмах совершается Великое освящение воды, которое происходит только дважды в году — 18 и 19 января», — сказал священник.

Он добавил, что в эти дни освящается и обновляется вся вода.

Крещение — это один из главных церковных праздников, ежегодно отмечающийся в январе. В этот день, который также называют Богоявлением, произошло одно из самых важных событий в христианской традиции — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. О сути и значении этого праздника для православных верующих и о том, почему ныряние в прорубь в этот день не смоет все грехи, — в материале «Газеты.Ru».

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