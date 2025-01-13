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Врач рассказала, кому категорически запрещено купаться в проруби

Врач Разаренова: людям с болезнями сердца нельзя купаться в проруби
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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями дыхательной системы, а также имеющим неврологические расстройства, следует отказаться от купания в проруби. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила врач-терапевт Александра Разаренова.

«Это астмы, эпилепсии, а также проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Конечно, это и инфекционная болезнь, алкогольное опьянение», — добавила специалист.

Доктора медицинских наук, педиатр-иммунолог Андрей Продеус в свою очередь предостерег от крещенских купаний без должной подготовки. По его словам, погружение в ледяную купель может привести к инсульту и инфаркту.

Крещение — это один из главных церковных праздников, ежегодно отмечающийся в январе. В этот день, который также называют Богоявлением, произошло одно из самых важных событий в христианской традиции — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. О сути и значении этого праздника для православных верующих и о том, почему ныряние в прорубь в этот день не смоет все грехи, «Газете.Ru» рассказал священник Николай Конюхов.

Ранее россиянам объяснили, как подготовиться к крещенским купаниям.

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