Припортовая инфраструктура на юге Украины получила повреждения

Припортовая инфраструктура получила повреждения в Измаильском районе Одесской области на Украине после взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Припортовая инфраструктура… Есть повреждения», — отмечается в сообщении.

Там отметили, что обстановка на юге страны «стабильно напряженная».

17 января глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил, что в части Запорожской области, подконтрольной Украине, за сутки произошло 418 взрывов. По его словам, под ударом оказались 11 населенных пунктов на территории региона. Чиновник уточнил, что по территории региона якобы было нанесено 245 ударов беспилотными летательными аппаратами, 148 артобстрелов и 19 ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), также было шесть авиаударов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в сети появились кадры мощного взрыва украинского танка.