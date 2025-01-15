Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области при помощи российского беспилотника-камикадзе (управляемого снаряда) «Ланцет». Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видео можно увидеть, как военнослужащие группировки войск «Север» наносят удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по украинскому танку. После точного попадания в танк произошел взрыв.

До этого министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции сообщило, что российские военнослужащие с начала специальной военной операции уничтожили 40480 беспилотных летательных аппаратов, 283 вертолета, 652 самолета.

Также российское оборонное ведомство сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали минировать полевые свечи.