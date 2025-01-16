Власти Украины заявили о нескольких сотнях взрывов в Запорожской области

В части Запорожской области, подконтрольной Украине, за сутки произошло 418 взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Он отметил, что под ударом оказались 11 населенных пунктов на территории региона. Чиновник уточнил, что по территории региона якобы было нанесено 245 ударов беспилотными летательными аппаратами, 148 артобстрелов и 19 ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), также было шесть авиаударов.

По словам Федорова, за сутки местные власти получили 16 сообщений о повреждениях, в том числе объектов инфраструктуры. Он добавил, что в результате инцидентов мирное население не пострадало.

До этого украинское издание «Общественное» сообщило, что в подконтрольном Киеву Харькове вечером 15 января произошел взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в сети появились кадры мощного взрыва украинского танка.