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В Киргизии предложили убрать памятник Ленину

Вице-спикер парламента Киргизии Сыдыгалиев предложил убрать памятник Ленину
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Алексей Майшев/РИА Новости

Вице-спикер национального парламента Киргизии Нурлан Сыдыгалиев предложил убрать из центра Бишкека памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает местное СМИ «Кактус».

«Старую площадь в 2020 году назвали именем Турдакуна Усубалиева. Там сейчас установлен памятник Ленину. Я предлагаю убрать его и на его место поставить памятник Усубалиеву», — заявил он.

По словам вице-спикера, политический деятель Турдакун Усубалиевич внес значительный вклад в развитие Республики. Сыдыгалиев подчеркнул, что это не только его предложение, но и просьба жителей Кочкорского района.

До этого последний памятник Владимиру Ленину в Финляндии авторства эстонского скульптора Матти Варика демонтировали в городе Котке и отправили в хранилище областного музея Кюменлааксо, где определят его дальнейшую судьбу.

Ранее в Подмосковье «обезглавили» Сталина.

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