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В Подмосковье «обезглавили» Сталина

В подмосковном Звенигороде неизвестный кувалдой снес голову с бюста Сталина

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Неизвестный повредил бюст Иосифа Сталина и памятник Владимиру Ленину в подмосковном городе Звенигород. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Неизвестный мужчина в клетчатой рубашке 20 июля снес голову Сталина при помощи кувалды, а также сильно повредил памятник Ленину.

Памятники были установлены в городе незаконно. Как сообщает канал, бюст Сталина появился на Советской улице в Звенигороде летом 2023, его установили на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев».

Власти установку не согласовывали, они обещали перенести монумент в место, где будет создана «Аллея Славы».

«Осторожно, новости» также отмечают, что установка бюста Сталину с первого дня вызвала споры среди местных жителей, многие из которых осудили инициативу и требовали убрать памятник. В марте 2024 года неизвестные изменили краской фамилию вождя на «Сралин».

В мае надпись «Сталин» установили на горе Киткай в Иркутской области.

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