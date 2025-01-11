Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Многодетная россиянка била и морила голодом четырехлетнего сына, ребенок в реанимации

В Ставропольском крае мать подозревают в истязании ребенка
close
Depositphotos

В селе Безопасное четырехлетнего ребенка госпитализировали в отделение реанимации с побоями и истощением, над мальчиком могла издеваться мать. Об этом сообщает СУ СК РФ Ставропольского края.

По данным следствия, 8 января жительница села Безопасное отправилась в гости к своей 27-летней сестре и обнаружила в ее доме избитого четырехлетнего племянника.

Ребенка госпитализировали, у него диагностированы множественные ушибы и ссадины, истощение. Пострадавший находится в отделении реанимации.

По подозрению в истязании малолетнего задержана его мать, в отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей может грозить до семи лет лишения свободы. По данным kp.ru, обвиняемая морила ребенка голодом, кроме четырехлетнего мальчика в семье были еще двое детей — двух и семи лет, оба изъяты из семьи. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Ранее в Ростовской области соседи спасли годовалую девочку от истязаний матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами