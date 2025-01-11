Многодетная россиянка била и морила голодом четырехлетнего сына, ребенок в реанимации

В селе Безопасное четырехлетнего ребенка госпитализировали в отделение реанимации с побоями и истощением, над мальчиком могла издеваться мать. Об этом сообщает СУ СК РФ Ставропольского края.

По данным следствия, 8 января жительница села Безопасное отправилась в гости к своей 27-летней сестре и обнаружила в ее доме избитого четырехлетнего племянника.

Ребенка госпитализировали, у него диагностированы множественные ушибы и ссадины, истощение. Пострадавший находится в отделении реанимации.

По подозрению в истязании малолетнего задержана его мать, в отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей может грозить до семи лет лишения свободы. По данным kp.ru, обвиняемая морила ребенка голодом, кроме четырехлетнего мальчика в семье были еще двое детей — двух и семи лет, оба изъяты из семьи. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Ранее в Ростовской области соседи спасли годовалую девочку от истязаний матери.