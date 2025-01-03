ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали украинца, который был завербован сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и готовил теракт на территории Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Запорожской области, передает ТАСС.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ получили сведения о местопребывании гражданина Украины. Мужчина разыскивался за совершение особо тяжких преступлений.

По данным ФСБ, злоумышленник по указанию кураторов подготовил самодельную бомбу для совершения теракта. Во время досмотра частного дома, где прятался украинец, злоумышленник открыл огонь из огнестрельного оружия. Силовикам пришлось ответить, в результате чего мужчина был ликвидирован.

В доме были найдены предмет, схожий с пистолетом системы Макарова, спусковой рычаг гранаты, а также самодельное взрывное устройство.

В конце декабря прошлого года ФСБ сообщила о предотвращении теракта против высокопоставленного российского военного и блогера, который освещал ход спецоперации.

Ранее российская разведка сообщила, что спецслужбы Запада готовят теракты против военных баз России в Сирии.