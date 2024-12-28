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ФСБ предотвратила теракт против блогера и высокопоставленного военного

ФСБ предотвратила теракт против военного МО и освещающего ход СВО блогера

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты со стороны украинских спецслужб против высокопоставленного российского военного и блогера, который освещал ход спецоперации. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным ведомства, силовики задержали россиянина, которого курировал сотрудник ГУР Украины. По предварительным данным, мужчина забрал из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шариков. Бомба была спрятана в переносную музыкальную колонку.

В ФСБ отметили, что подозреваемый сотрудничает со следствием.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали серию покушений на высокопоставленных военных Министерства обороны страны, готовившихся агентами спецслужб Украины. Речь идет военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, а также членах их семей. В результате проведенных силовиками мероприятий задержаны четверо граждан России, подозреваемых в причастности к подготовке покушений.

Ранее ФСБ показала кадры с признаниями задержанных, планировавших теракт в Подмосковье.

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