Спецслужбы Запада готовят теракты против военных баз России в Сирии

СВР: спецслужбы США и Британии готовят теракты против военных баз РФ в Сирии

Спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании готовят теракты, направленные против военных баз России в Сирии. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР).

«Британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии», - передает ведомство.

Отмечается, что таким образом в Вашингтоне и Лондоне намерены побудить Россию эвакуировать свои военные базы с территории республики.

По данным российской разведки, исполнителями планировавшихся терактов на российских объектах на территории Сирии, должны были стать боевики ИГ (организация запрещена в России).

27 декабря сообщалось, что новые власти Сирии не намерены разрывать соглашение с Россией о военных базах в провинции Латакия.

Кроме того, по словам источника ТАСС, Москва и Дамаск обсуждают численность постоянного российского контингента в регионе, а также согласие с тем, что никакие обстоятельства уровня боевых действий не должны повлиять на договор между странами.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны — город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

Ранее Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Египта.