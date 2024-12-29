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Россияне ответили, что хотят успеть до Нового года

SuperJob: до Нового года россияне хотят убраться и поздравить близких
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Alexander Zemlianichenko Jr/AP

Россияне раскрыли дела, которые они собираются обязательно выполнить перед Новым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса SuperJob.

В публикации отмечается, что 8% россиян хотят успеть убраться до 31 декабря, еще 8% планируют завершить ремонт. 7% респондентов собираются приобрести подарки, еще 4% граждан — украсить дом и праздничные елки, купить продукты и поздравить близких.

3% россиян хотят закончить обучение до Нового года, еще столько же — отдохнуть. 2% респондентов рассчитывают выспаться перед праздничной ночью, еще 2% граждан намерены составить меню и готовиться к приему гостей.

Только 1% опрошенных хотят успеть до боя курантов сходить в спортзал, салон красоты и к врачу, а также оплатить коммунальные счета, раздать долги и починить автомобиль.

До этого стало известно, что оливье традиционно входит в лидеры блюд для новогоднего стола — 83% опрошенных россиян собираются его приготовить. Вторым традиционным салатом станет «Селедка под шубой», 74% респондентов обязательно найдут для него место на столе. Крабовый салат замыкает тройку — свыше половины пользователей, принявших участие в опросе, планируют его готовить на праздник.

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