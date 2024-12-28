Стало известно, что больше всего любят готовить россияне на Новый год

Россияне на Новый год будут готовить оливье, селедку под шубой и крабовый салат

Оливье традиционно в лидерах блюд для новогоднего стола — 83% опрошенных россиян собираются его готовить. Вторым традиционным салатом станет «Селедка под шубой», 74% респондентов обязательно найдут для него место на столе. Крабовый салат замыкает тройку — свыше половины пользователей, принявших участие в опросе, планируют его готовить на праздник.

Это показало исследование сервиса лояльности Апельсин, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На Новый год хозяйки готовы к кулинарным экспериментам — новым салатам или изменениям в существующих. Так, опрошенные высказались, что ради разнообразия хотят приготовить салаты «Императорский», «Гранатовый браслет», «Семгу под шубой», «Мимозу», а также салаты с ананасами и морепродуктами. Мужчины же, напротив, делают ставку на проверенные варианты. Особенно они ждут на праздничном столе оливье.

Рынок готовых блюд сумел повлиять на новогодние традиции жителей страны. Около 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет планируют заказать салаты на дом и избавить себя от хлопот на кухне. Всего 21% респондентов от 40 до 60 лет воспользуются предложениями по доставке от продуктовых сетей.

Почти половина участников опроса будет закупаться продуктами на неделе с 23 по 28 декабря. Около 40% респондентов уже начали покупки с 16 декабря, а 17% оставили приготовления на последние числа декабря.

Опрошенные отметили, что в этом году они стремятся к финансовой осознанности и ставят себе внутренние лимиты на покупки. Общий бюджет на новогодний стол ограничен 10 000 рублями — это на 3000 меньше, чем в 2023 году.

Желаемые затраты на отдельные категории товаров разнятся. Овощи и зелень, которые необходимы для салатов, — самая бюджетная категория, обойдутся всего в 1000 рублей. Сыр, фрукты и сладости потребители готовы приобрести на сумму до 2000 рублей. Самая важная категория трат — мясные продукты. На них россияне готовы потратить 3000 рублей и более.

Поменялась и сама модель закупки товаров перед Новым годом — больше трети респондентов определились, что закажут все необходимое для праздника через доставку. Еще треть собирается определиться уже ближе к празднику в зависимости от актуальных предложений и цен магазинов. Меняются и удобные способы оплаты: 28% готовы применить оплату частями.

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