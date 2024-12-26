Названы самые бесполезные и опасные способы снять похмелье после новогодней ночи

Врач Казачкова: контрастный душ не помогает прийти в себя при похмелье

В поисках быстрого решения люди готовы испробовать самые разные способы избавления от похмелья. Однако некоторые из них не только бесполезны, но и могут быть опасны, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

«Первое, что удивило меня — это миф о пользе контрастного душа. Многие верят, что резкая смена температуры поможет взбодриться и прийти в себя. Но такой метод может привести к резкому скачку давления, что особенно рискованно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — предупредила Казачкова.

Другой распространенный совет — выпить крепкий кофе. Казалось бы, что может быть лучше бодрящего напитка? Однако и здесь есть подвох. Кофеин усиливает обезвоживание организма, которое и так происходит из-за алкоголя. В результате — головная боль может усилиться, а не уйти.

«А что насчет народных средств? Многие уверены, что рассол — панацея от всех бед. Но врачи развеяли и этот миф. Да, рассол восполняет потерю солей, но его высокая кислотность может раздражать и без того чувствительный желудок», — добавила специалист.

Самым опасным методом, по ее словам, оказалось употребление алкоголя «на опохмел». Этот способ не только не решает проблему, но и усугубляет ситуацию, увеличивая нагрузку на печень и другие органы.

Кроме того, врач предупредила, что прием обезболивающих препаратов (в частности, парацетамола) крайне опасен для вашего здоровья. Это пагубно будет влиять на дезинтоксикационную функцию печени.

«Что же делать, если утро после праздника не задалось? Врачи советуют простые, но действенные методы: обильное питье (лучше всего минеральная вода без газа), легкая еда и отдых. Никаких чудодейственных таблеток или экстремальных процедур», — резюмировала врач.

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