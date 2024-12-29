Лукашенко выразил соболезнования народу Южной Кореи после крушения самолета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Южной Кореи после крушения пассажирского самолета в международном аэропорту Муан. Об этом сообщили агентству БелТА в пресс-службе белорусского лидера.

По словам Лукашенко, в Белоруссии с большой болью и сочувствием восприняли новости о трагедии и ее последствиях.

«В этот тяжелый час направляем свои слова поддержки и утешения <...>, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — заключил Лукашенко.

29 декабря летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан. При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно почти полностью уничтожено. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами.

Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два подданных Таиланда. СМИ сообщали, что выжить удалось нескольким людям, которые находились в хвосте воздушного судна во время ЧП.

Ранее в Канаде загорелся самолет, ударившись крылом о ВПП.