В Южной Корее при посадке в аэропорту разбился самолет со 181 человеком. Погибли почти все

В Южной Корее в аэропорту разбился самолет со 181 человеком, погибли почти все

В международном аэропорту Муан (Южная Корея) потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока. По предварительной информации, погибли почти все из 181 находившегося на борту человека. Россиян среди них не было. Причиной аварии могла стать неисправность шасси после столкновения с птицами. Спасательные работы продолжаются, власти начали расследование.

В воскресенье, 29 декабря, в Южной Корее произошла одна из крупнейших в истории страны авиакатастроф. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока в международный аэропорт Муан, потерпел крушение при посадке. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет на большой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился на несколько частей и загорелся. Пожар удалось потушить спустя несколько часов после начала спасательной операции.

По последним данным, погибли почти все.

Предварительное расследование указывает на возможный отказ системы шасси при посадке, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». Эксперты предполагают, что причиной могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами, что привело к невозможности контролировать движение самолета на взлетно-посадочной полосе. Точная причина крушения станет известна только после анализа бортовых самописцев, которые были обнаружены на месте катастрофы.

Местные власти отреагировали на происшествие. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок призвал мобилизовать все возможные ресурсы для оказания помощи пострадавшим и проведения спасательных работ. На место крушения были направлены более 80 пожарных и 180 военнослужащих, которые занимаются поиском возможных выживших и устранением последствий аварии.

Крушение в Муане — это первая авиакатастрофа за 20-летнюю историю крупнейшего южнокорейского лоукостера Jeju Air.

Компания эксплуатирует Boeing 737-800 с 2017 года, до этого он принадлежал Ryanair. Судно построено в 2009-м. Оно регулярно проходило техническое обслуживание, однако детали последней проверки пока не разглашаются.

Jeju Air извинилась за случившееся и пообещала установить причины катастрофы:

«Мы прилагаем все усилия для устранения последствий этой аварии и приносим свои извинения за причиненное беспокойство… В настоящее время мы работаем над установлением точной причины и деталей ситуации».

Семьи погибших и пострадавших получают психологическую и материальную поддержку. Власти заявили, что будут делать все возможное для выяснения причин трагедии и предотвращения подобных инцидентов в будущем. Спасательные работы продолжаются.