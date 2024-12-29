В Канаде загорелся самолет, ударившись крылом о ВПП

Канадский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту города Галифакса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, воздушное судно ударилось крылом о взлетно-посадочную полосу (ВПП). По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала проблема с шасси. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

29 декабря в международном аэропорту Муан (Южная Корея) потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока. На борту находился 181 человек.

Россиян среди них не было. Причиной аварии могла стать неисправность шасси после столкновения с птицами. Спасательные работы продолжаются, власти начали расследование.

До этого авиакомпания Jeju Air, чей пассажирский самолет потерпел крушение в Муане в Южной Корее, заявила, что упавший борт 15 лет летал без аварий.

Самолет произвели в августе 2009 года и с момента ввода в эксплуатацию борт летал без нареканий. Авиакомпания пообещала выяснить точные причины и обстоятельства трагедии.

Ранее в сети появилось видео того, как в двигатель разбившегося Boeing 737 попала птица.