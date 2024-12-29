Пожарные сообщили о 120 погибших при крушении самолета в Южной Корее

«Рёнхап»: число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 120 человек

Число жертв крушения самолета в Южной Корее выросло до 120. Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на пожарных.

До этого речь шла о 96 погибших, но информация постоянно обновляется. На месте крушения разбирают фрагменты самолета и извлекают тела.

Летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан в 3:07 мск.

Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два поданных Таиланда. Россиян в салоне лайнера не было. По предварительным данным, выжили только три человека, которые находились в хвосте лайнера во время ЧП.

При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Самолет почти полностью уничтожен взрывом. Крушение в Муане — первая авиакатастрофа за 20-летнюю историю крупнейшего лоукостера страны Jeju Air.

Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами. В спасательной операции задействованы около 180 военных, пожарные машины и машины скорой помощи.

Ранее стало известно, что очевидцы заметили горящий двигатель самолета еще до крушения.