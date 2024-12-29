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В Южной Корее очевидцы заметили горящий двигатель самолета еще до крушения

«Рёнхап»: очевидцы заметили горящий правый двигатель до крушения Boeing 737-800
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Yonhap/Reuters

В Южной Корее очевидцы заметили горящий правый двигатель до крушения Boeing 737-800, сообщает агентство «Рёнхап».

«Самолет пролетел над пансионатом. Из двигателя в правом крыле летели искры», — поделился один из очевидцев.

Он добавил, что взрыв раздался, пока мужчина говорил семье, что у «самолета проблемы».

Другой очевидец сообщил, что самолет пытался снижаться, но до того, как он совершил посадку, произошло возгорание.

29 декабря в международном аэропорту Муан (Южная Корея) потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока. На борту находился 181 человек. Причиной аварии могла стать неисправность шасси после столкновения с птицами. Спасательные работы продолжаются, власти начали расследование.

Самолет на большой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился на несколько частей и загорелся. Пожар удалось потушить спустя несколько часов после начала спасательной операции.

Новость дополняется.

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Крушение Boeing в Южной Корее
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