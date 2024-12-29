Первые кадры с места крушения Boeing в Южной Корее

Boeing 737 южнокорейской авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан в 3:07 (мск). Он летел из Бангкока.

Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два тайца. Россиян в салоне лайнера не было. По предварительным данным, выжили только двое: пассажир и член экипажа. Они находились в хвосте лайнера во время ЧП. Сейчас оба находятся в больнице в тяжелом состоянии.

При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Самолет почти полностью уничтожен взрывом. Крушение в Муане — первая авиакатастрофа за 20-летнюю историю крупнейшего лоукостера страны Jeju Air.

Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами. В спасательной операции участвуют около 180 военных, пожарные машины и машины скорой помощи. Первые кадры с места трагедии — в галерее «Газеты.Ru».