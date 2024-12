Стало известно, почему молодежь не хочет работать

Высокий уровень безработицы среди молодежи сочетается с неэффективной системой образования. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил основатель компании «Юнисофт» Алексей Оносов.

Эксперт отметил, что больше всего молодых людей, которые отказались от саморазвития, проживает в Турции (28% населения страны). Вторую строчку по этому показателю занимает Колумбия (24,8%), третью — ЮАР (24%).

Собеседник издания отмечает, что многие просто не видят смысла учиться, зная, что в будущем все равно не смогут найти достойную работу. Оносов считает, что решение сложившейся проблемы могло бы дать мощный толчок экономикам этих стран, поскольку молодые люди являются огромным потенциалом как для инноваций, так и для роста производительности труда.

Кроме того, в российских средствах массовой информации в конце текущего года все чаще стали звучать упоминания о новом движении зумеров. В мире оно получило название NEET (Not in Education, Employment or Training), а в России его называют «ни-ни» (ни учебы, ни работы).

Психологи объясняют популярность движения реакцией на стресс, тогда как социологи уверены, что если проблему не решать, то нагрузка на систему социального обеспечения заметно увеличится, а экономика, в свою очередь, лишится значительной части трудовых ресурсов.

«Важно понимать, что «ни-ни» — это не просто каприз избалованной молодежи, а симптом глубинных изменений в обществе и экономике», — отметил Оносов.

Спикер «Ленты.ру» пояснил, что в настоящее время общество переходит к новому технологическому укладу, старые модели образования и занятости перестают работать. Необходимо искать новые подходы, которые позволят раскрыть потенциал молодого поколения в изменившихся условиях, заключил эксперт.

До этого гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала, что в России не хватает около 1,5 миллиона рабочих, а к 2030 году дефицит кадров может вырасти до двух миллионов человек. Эксперт также отметила, что уровень безработицы к данному моменту находится на историческом минимуме — в ноябре этот показатель составил 2,3%.

