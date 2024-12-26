Дефицит кадров в России к 2030 году увеличится до 2 млн человек

Гендиректор АСИ заявила, что России не хватает около 1,5 млн рабочих

России не хватает около 1,5 млн рабочих, а к 2030 году дефицит кадров увеличится до 2 млн человек. Об этом сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью газете «Известия».

Она рассказала, что уровень безработицы к данному моменту находится на историческом минимуме — в ноябре этот показатель составил 2,3%.

«Если говорить о дефиците, то нехватка кадров в России — это около 1,5 млн человек. При этом, по прогнозам Минэка, до 2030-го спрос на сотрудников будет расти, среднегодовая потребность в кадрах составит порядка 73 млн человек, дефицит кадров достигнет 2 млн», — подчеркнула Чупшева.

По ее мнению, ситуацию с кадрами можно решить, расширив возможности подготовки и переподготовки специалистов под потребности экономики, а также повысив производительность труда и развивая роботизацию.

Еще одним направлением является грамотная миграционная политика. Необходимо определить, какие иностранные специалисты нужны и в каких отраслях экономики, отметила гендиректор агентства. Важно также решить вопросы с незаконной миграцией, адаптацией и социализацией приезжающих иностранных работников, добавила она.

20 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что дефицит рабочей силы в строительной отрасли может составлять 200-400 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что почти 20% опрошенных россиян боятся потерять работу в 2025 году.