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Российские лыжники планируют провести до 40% сборов за рубежом

Глава ФЛГР Вяльбе: планируем провести до 40% сборов за рубежом
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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники планируют провести до 40% сборов за рубежом, передает РИА Новости.

«Планируем выезды и в другие высокогорные регионы. Примерно 30-40% тренировочного времени мы рассчитываем проводить за рубежом. Как я уже говорила, нам необходимы высокогорные условия», — сказала Вяльбе.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

6 марта Вяльбе приняла участие в шоу-гонке, организованной ФЛГР. Спортсмены должны были пробежать один и тот же круг, длина которого составила 1,9 км. Победу одержала команда с Вяльбе, сама 56-летняя трехкратная олимпийская чемпионка завершала гонку. Согласно протоколу, она преодолела заявленную дистанцию быстрее действующих спортсменов.

Ранее Вяльбе объяснила поцелуй в прямом эфире с корреспондентом «Матч ТВ».

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