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Путин и Лукашенко обсудили совместную борьбу с терроризмом

Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в борьбе с террористами
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Sputnik/Alexander Demyanchuk/Reuters

Президент России Владимир Путин созвонился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, с которым обсудил сотрудничество двух государств в сфере противодействия терроризму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Главы государств обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран. Была также затронута тема сотрудничества по линии специальных служб России и Белоруссии в борьбе с терроризмом», — рассказал Песков.

В частности, Путин поблагодарил Лукашенко за задержание на границе автомобиля с крупной партией взрывчатки.

Кроме того, стороны подтвердили готовность к предстоящей встрече, которая пройдет в Волгограде в конце апреля, и договорились, что обсудят актуальные вопросы сотрудничества и обменяются мнениями по широкому кругу вопросов.

Ранее Лукашенко поручил договориться о цене на нефть с Россией.

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